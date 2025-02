Bollette, aiuti a famiglie e imprese: 3 miliardi per 3 mesi

Il salvagente contro il caro bollette costerà circa 3 miliardi, divisi quasi equamente tra famiglie e aziende alle prese con gli aumenti di luce e gas. E durerà tre mesi perché si scommette su un calo dei prezzi del metano, che influiscono anche sui costi dell'elettricità, in vista dell'arrivo della stagione calda quando i consumi diminuiscono. Per gli utenti domestici il governo ha deciso di allargare l'esistente bonus sociale, lo sconto riservato a chi è in difficoltà economica. Ne godranno coloro che hanno una certificazione Isee fino a 25 mila euro. Potenzialmente si tratta di 8 milioni di nuclei, ma la platea potrebbe restringersi perché molti non presentano questa dichiarazione. Il contributo pubblico, in pratica, sarà di 200 euro per ogni famiglia coinvolta. Per chi già lo prende, complessivamente il governo assicura che si arriverà a 500 euro. Per i nuovi e meno disagiati italiani interessati, invece, si tratta appunto di 200 euro. L'intervento ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, non comporterà nuovo deficit. Mentre la premier Giorgia Meloni ha annunciato che quando il prezzo dell'energia supererà una certa soglia, lo Stato rinuncerà all'Iva in eccesso, destinando gli incassi dell'imposta alla riduzione delle bollette che, pur lontane dai picchi raggiunti nel 2022, in Italia rimangono le più care d'Europa. Una zavorra che pesa sulle imprese alle quali sono destinati 1,4 miliardi, di cui la metà per le piccole e medie aziende e il resto per quelle che consumano più energia, con un sistema di compensazione sulle tasse per chi inquina maggiormente. L'esecutivo, infine, detta regole per migliorare la trasparenza delle fatture e dà il via libera al progetto di legge per il ritorno alla produzione di energia nucleare. Un piano che richiederà molti anni per entrare a pieno regime. .