Per il gas oltre la proposta di rafforzamento del sistema di riserva attraverso stoccaggi congiunti europei sul versante della sicurezza, si sta verificando come aumentare la quota di produzione nazionale in modo da ridurne l'importazione. Aumentare la produzione nazionale a spese dell'importazione a parità di totale consumo del gas massimizzando ciò che noi abbiamo già possibilità di estrarre.