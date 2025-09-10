Bonus auto elettriche, si aspetta mappa aree più trafficate

Bisognerà ancora aspettare forse qualche settimana per poter utilizzare il nuovo bonus per l'acquisto di un'auto elettrica che può arrivare fino a 11000 €. Sconto che non sarà per tutti perché i requisiti sono più stringenti rispetto al passato. Tra questi quello della residenza in una città con oltre 50000 abitanti e in un'area ad alto traffico di pendolari. Un requisito che escluderebbe oltre il 40% della popolazione, sul quale ancora non si è capito se il governo farà. affidamento alle mappe esistenti risalenti 10 anni o l'elenco aggiornato che l'Istat sta mettendo a punto. Nell'attesa di una decisione la piattaforma informatica per prendere l'incentivo non può partire e chi vuole usufruire dell'aiuto deve rimandare il passaggio all'elettrico. Bisogna infatti rottamare un veicolo a benzina o diesel con più di 10 anni al massimo euro 5 e posseduto da minimo sei mesi. L'ecobonus poi è legato alla ricchezza calcolata con l'ISEE che oltre allo stipendio tiene conto di case e risparmi con un limite di 40000 € per le persone e di 2 milioni di fatturato per le imprese. Questi parametri servono anche a modulare l'entità dello sconto che varia da 9 a 11000 € e con un limite di listino fissato a 42700 €. In pratica si calcola che una macchina a batteria da 20000 € si potrebbe portare nel proprio garage spendendone solo 9000 per l'intera operazione soldi a disposizione però non sono tanti, poco meno di 600 milioni denari del PNRR che rischiano di essere inutilizzati perché destinati alle colonnine di ricarica, per le quali c'erano state pochissime richieste che ora serviranno per mettere su strada si stima, 39000 vetture elettriche, in un Paese che resta tra gli ultimi nelle vendite di questo tipo di veicoli e che soffre in generale la crisi delle quattro ruote. .

