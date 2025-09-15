Bonus Psicologo al via, ma le risorse sono poche

Saranno in molti probabilmente a rimanere a bocca asciutta per il nuovo bonus psicologo, l'aiuto pubblico per chi ha bisogno di un supporto di uno specialista. Si stima che le domande possano essere oltre 400mila a fronte di, al massimo, 6.300 persone che otterranno questo incentivo che vale 50 euro a seduta. Il motivo per cui la platea dei destinatari del contributo potrebbe essere così ristretta è perché i soldi a disposizione sono pochi: 9 milioni e mezzo, meno della precedente edizione della primavera del 2024, quando un boom di richieste portò all'esaurimento delle risorse nel giro di qualche giorno. Per chiedere il contributo all'INPS, sul sito internet e con accesso tramite SPID o carta d'identità elettronica, c'è tempo fino al 14/11, ma bisogna sbrigarsi perché fra i vari criteri c'è quello di chi arriva prima. Le graduatorie tengono infatti conto dell'ordine cronologico delle domande, oltre ai requisiti economici. Il bonus è riservato a chi ha un ISEE inferiore a 50mila euro. E l'entità dell'agevolazione, che viene data direttamente al terapeuta, parte da 500 euro per chi ha una certificazione, che tiene conto oltre che dello stipendio anche di case e risparmi, fra 30 e 50mila euro, fino a un massimo di 1.500 per i redditi più bassi. Questi ultimi sono i candidati che, come in passato, avranno più chance di ottenere l'aiuto: circa 6mila, una piccolissima minoranza rispetto ai 5 milioni di italiani che avrebbero bisogno di un professionista, ma che non possono permetterselo. Secondo l'Ordine degli Psicologi, il bonus, oltre a migliorare la salute dei diretti interessati, migliora anche l'economia, riducendo le assenze dal lavoro per malattie e facendo risparmiare un bel po' di quattrini. Risparmi che potrebbero essere più consistenti destinando più denari pubblici, ma per i prossimi 3 anni non e ne parla: i fondi stanziati ammontano a 25,5 milioni. .