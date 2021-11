Boom immobiliare, gli esperti: "Conviene accendere un mutuo"

Allora questo bisogna considerare che è ancora un buon momento per accendere un mutuo e per richiedere un mutuo. Infatti se guardiamo i tassi dei mutui, pur essendo in leggera risalita, sono ancora dei tassi assolutamente ottimi e notevolmente più bassi di quelli che avevamo un paio d'anni fa. Infatti ad ottobre quello che vediamo dal nostro osservatorio di MutuiOnline la media dei tassi per i mutui a 20-30 anni si attesta al 1,15%, che dobbiamo confrontare con 1,53% del 2019, quindi significativamente più basso. I tassi variabili invece sono complessivamente stabili da inizio anno e si attestano al 0,76%. Quindi quello che possiamo dire ad un telespettatore che ci sta ascoltando e che questo è ancora un ottimo momento per richiede un mutuo nonostante, come vedevamo dal grafico in sovraimpressione, i tassi si stiano leggermente rialzando, infatti il tasso IRS a 20 anni ha toccato ad ottobre lo 0,54 Basis Point, rispetto a 0,25 di agosto e anche i 30 anni sono sopra lo 0,50. Si tratta ancora però di aumenti molto contenuti.