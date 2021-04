British Telecom pronta a lasciare diritti tv sportivi. VIDEO

Sono tempi di cambiamento per il business del calcio, British Telecom, il gruppo inglese delle telecomunicazioni ed ex monopolista statale, è in trattativa con alcuni potenziali investitori per vendere almeno una fetta della sua divisione sport, come hanno fatto anche altre società di telecomunicazioni. Tra il resto, BT, detiene anche una fetta dei diritti della Premier League, è infatti oggi il secondo player inglese più importante per i diritti sportivi, mercato in cui è entrato dal 2013, oltre una parte della Premier trasmette infatti, anche le partite di rugby, molto popolari nel Regno Unito. Insomma una brusca sterzata su cui pesa senza dubbio anche la pandemia, che ha obbligato il business del calcio europeo a fare i conti con i propri debiti e con la propria redditività. Il gruppo inglese ha confermato, infatti, di essere in contatto con Dazn, Amazon, Disney e altri possibili acquirenti, è ha affidato la banca d'affari Lazard la ricerca di interessati. Come ha dimostrato anche l'offensiva per creare la Superlega europea la mossa sarebbe motivata dall'incertezza che aleggia sulla capacità di fare reddito del settore calcio e in particolare sull'altra attività, che erano le partite dopo la fine della pandemia e per le nuove generazioni. La telco inglese sarebbe interessata a tornare sul proprio core business e investire con maggiore intensità sulla rete 5G e quella in fibra, su cui detiene una larga fetta di mercato.