Btp Italia, al via il titolo di Stato per le famiglie

Per le famiglie c'è tempo fino a giovedì per mettere in portafoglio il nuovo BTP Italia, il titolo di stato pensato per i piccoli risparmiatori legato all'inflazione, che permette cioè di non perdere potere d'acquisto a causa del rialzo dei prezzi. Si può comprare da casa utilizzando l'accesso internet alla propria banca, oppure rivolgendosi direttamente al proprio istituto di credito o ancora alle Poste. L'obbligazione ha durata di sette anni e garantisce un interesse minimo lordo dell'1,85% pagato ogni sei mesi, e al quale si potrà aggiungere una rivalutazione che permette di recuperare il caro vita. Chi lo terrà fino alla scadenza il 04/06 del 2032 riceverà un premio extra dell'1% di quanto investito, oltre alla restituzione dei soldi messi all'inizio. Come per gli altri buoni del tesoro, la tassazione è quella agevolata al 12,5%. Inoltre questi bond non vengono conteggiati per il calcolo dell'ISE fino a 50.0000 € e sono esenti dall'imposta di successione. Analogamente a tutte le altre obbligazioni pubbliche, chi acquista il BTP Italia non fa altro che prestare dei soldi allo Stato, che così si finanzia assicurandosi che una parte del debito rimanga entro i confini nazionali. L'intento è di proteggere le nostre finanze da speculazioni di mercato, ma dando rendimenti un po' più alti dei titoli di stato standard, comporta un maggiore esborso. Negli ultimi anni questa strategia ha portato a una forte crescita della quota in mano alle famiglie che rimane però lontana dalle percentuali che si registravano prima degli anni 2000. .