Btp Italia, edizione 20, venduti 8,8 mld di euro

È un periodo d'oro per il debito italiano, non tanto per l'ammontare che non accenna a diminuire, quanto per la capacità dello Stato di attrarre investitori disposti a fargli nuovi prestiti comprando BTP. Quelli che lo fanno per professione, i cosiddetti istituzionali, a forza di acquisti hanno fatto scendere lo spread, la differenza di rendimento coi Bund tedeschi che in sostanza è il termometro della fiducia dei mercati internazionali verso l'Italia, sotto quota 1%, livello migliore, non si vedeva da quasi quattro anni. Quelli che non lo fanno per professione, ossia i piccoli risparmiatori, rispondono sempre presenti alle offerte di titoli a loro specificamente dedicati che arrivano copiose dal Ministero dell'economia. Questa settimana la ventesima edizione del BTP Italia ha raccolto oltre 6miliardi e mezzo di €, risparmi delle famiglie, frutto di poco più di 190mila contratti sottoscritti, cui vanno aggiunti oltre 2miliardi e 200 venduti agli investitori professionali nella finestra finale a loro dedicata. Il titolo di Stato è indicizzato, è legato all'andamento dell'inflazione e serve proprio a proteggersi in caso di nuovi aumenti dei prezzi. Dura sette anni e rende l'1,85% annuo, cedola che si incassa divisa in due ogni semestre, a cui va aggiunta appunto la rivalutazione, una cifra legata agli indici Istat sui prezzi, e per chi terrà l'obbligazione fino alla scadenza del giugno 32, un premio fedeltà finale dell'1% della somma investita. Un doppio successo su questo gli esperti sono concordi. Per le famiglie italiane, un buon modo per far fruttare i loro risparmi invece di tenerli fermi sui conti correnti che rendono pochissimo e per tutelarsi nel pieno dell'incertezza dei dazi. Per il governo, una buona raccolta di prestiti che fa aumentare la quota di debito pubblico in mano alle famiglie e alle imprese non finanziarie domestiche. Siamo a quasi il 15% del totale della montagna di debito pubblico complessivo, è quasi il doppio rispetto a cinque anni fa. .