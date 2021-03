Canale di Suez, commerci paralizzati per nave arenata

Potrebbero volerci giorni per sbloccare il canale di Suez e riaprire il passaggio tra il Mar Rosso e il Mediterraneo alle decine di navi cariche di petrolio, cereali, componenti per auto e altre tantissime merci. La Evergiven, un gigante lungo come 4 campi di calcio, una delle porta container più grandi al mondo, è ancora lì, incagliata nella sabbia a sbarrare la strada. Il colosso con bandiera panamense, ma di proprietà giapponese, partito dalla Cina e diretto in Olanda, si è messo di traverso martedì, forse per una tempesta di sabbia che ha ridotto la visibilità è finora rimorchiatori e ruspe non sono riusciti a liberarla, lasciando bloccata la porta attraverso la quale transita il 12% del commercio mondiale e circa il 40% delle importazioni ed esportazioni marittime italiane. Oltre cento navi aspettano e qualche armatore sta già pensando di virare di 180 gradi e circumnavigare l'Africa. un'alternativa che allungherebbe i tempi per l'approdo nel vecchio continente, con ritardi nelle consegne e ripercussioni economiche non indifferenti. Per ogni giorno di blocco restano ferme merci per oltre 8 miliardi di euro. Lo stallo ha contribuito a infiammare il prezzo del petrolio, il 7% di greggio e gas liquido che viaggia per nave dal Golfo Persico all'Europa e dalla Russia alla Cina passa da Suez. Per lo stato egiziano, che controlla i pedaggi dalla crisi internazionale del 1956, è una fonte finanziaria importante con 5,6 miliardi di dollari di incassi, il 2020 è stato il terzo anno più ricco della sua storia. Nonostante la pandemia non ci sono state interruzioni fino a quando la Evergiven come una balena d'acciaio, si è spiaggiata.