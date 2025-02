Caro bollette, verso aiuti a famiglie e imprese per tre mesi

Aiuti per tre mesi contro il caro bollette. È questa l'idea che circola nel governo per bilanciare la scarsità di risorse con la necessità di un intervento per alleviare gli aumenti di luce e gas che, pur non raggiungendo i picchi del 2022, fanno dell'Italia il paese con l'energia più cara d'Europa. La cifra in ballo rimarrebbe quella finora ventilata e cioè circa tre miliardi, ma per coinvolgere più italiani il paracadute verrebbe aperto per un periodo ristretto un trimestre. Per quanto riguarda le famiglie l'orientamento è quello di venire incontro a quelle più disagiate, estendendo il bonus sociale in vigore a quelle che hanno una certificazione Isee che tiene conto di stipendi e risparmi fino a 20mila euro. In questo modo, l'intervento potrebbe coinvolgere fino a 7 milioni di nuclei per una spesa per lo Stato intorno ai due miliardi, ma si potrebbe tener conto del numero di figli per privilegiare le famiglie più numerose. Difficile prevedere a quanto ammonterebbe per ogni beneficiario l'aiuto che oggi può arrivare a 40 euro a bimestre per la bolletta elettrica per una famiglia numerosa e che è automatico con la fattura che arriva a casa già scontata. Sembrerebbe fuori radar invece la riflessione auspicata dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che lasciava intendere correttivi al passaggio degli utenti domestici dal mercato tutelato, con tariffe stabilite dallo Stato a quello libero che ha causato esborsi superiori nella maggior parte dei casi. Tornando a quanto c'è sul tavolo del governo per alleggerire le aziende dai rincari ci sarebbe circa un miliardo. In passato si è agito con rimborsi fiscali e ora si ragiona su una compensazione sulle tasse per chi inquina di più. Non è chiaro nemmeno chi saranno i destinatari. Serve un via libera di Bruxelles per le imprese che consumano più energia.