"Quando i prezzi aumentano di 3, 4, 5 volte e visto che, il gas è ancora, diciamo, uno dei principali componenti della produzione di energia ma soprattutto dell'Industria, dell' industria energivora quindi dei cementifici, delle siderurgie, della chimica. Beh è chiaro che questo non facilita. Sono dei prezzi assolutamente elevati, Io spero che non rimangono così alti Però chiaramente è una componente che può non aiutare una ripresa forte come quella che deve e stà per avvenire.".