Carrefour vende, come cambia la spesa degli italiani

Si cambia la mappa della spesa degli italiani con la vendita dei supermercati italiani di Carrefour a NewPrinces, un gruppo di produttori di latticini. Ci si attendeva che a comprare Carrefour potessero essere altri grandi distributori italiani, così non è stato. Una seconda operazione dopo quella che ha visto protagonista Auchan, anche lì francesi, vendere a Conad. Due operazioni che, nel corso dei 5 anni, hanno ridotto, dimezzato la quota di supermercati, grande distribuzione, in mano a gruppi stranieri, passato ormai al 10%. Supermercati italiani che per la maggior parte fanno riferimento a piccoli gruppi, sono molto frammentati, com'è anche la tradizione culinaria italiana, no? Ogni consumatore si attende di trovare i propri prodotti locali di alta qualità nei supermercati ed è difficile lavorare con grandi volumi in un contesto come questo. E non è un caso, quindi, che i principali gruppi abbiano delle quote di mercato piuttosto ristrette, al massimo il 15%. Questa è la top seven attualmente in Italia. Se li confrontiamo all'estero, vediamo che i grandi gruppi non così concentrati. I primi 5 operatori fanno poco più del 50% del mercato, molto differente rispetto a quanto accade all'estero e dunque non stupisce che i gruppi italiani soffrno un po' di nanismo rispetto a quanto accade all'estero. Guardate un po' che succede. Interessante anche andare a vedere, così chiudo, le preferenze degli italiani con i discount che hanno raddoppiato la propria quota, gli ipermercati in calo per via degli alti costi. I preferiti rimangono i supermercati, mentre l'e-commerce rimane una scelta piuttosto marginale. A te. .