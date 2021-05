Cina, la popolazione cresce ma al ritmo più lento di sempre

Negli ultimi giorni c'era stato un po' di perplessità, perché prima erano uscite degli indiscrezioni sulla Stampa, soprattutto anglosassone, che sembrava che addirittura fosse in calo la popolazione quest'anno e che le autorità cinesi ritardassero per, in qualche modo, cambiare i "numeri in tavola" come si dice. In realtà non sembra che sia il caso, è tutto ufficiale, come hai detto bene tu aumentano ma di poco, è l'aumento più basso degli ultimi 70 anni. C'è una buona notizia però, una notizia di "Politica di genere" se vogliamo, oltre al deficit commerciale, all'avanzo commerciale, all'aumento del PIL e tutto quanto ormai ci hanno abituato i cinesi, c'è anche finalmente una sorta di pareggiamento del "disavanzo di genere", chiamiamolo così, finora c'erano molti più maschietti in Cina piuttosto che femmine, per la nota politica del figlio unico e del fatto che c'erano stati molti aborti, come dire, selettivi nel passato e, bene, adesso pare che siamo arrivati quasi alla pari. Siamo al 51,2% contro il 48,8%, quindi questo è un buon segno rispetto, per esempio, ad altri paesi tipo la Corea dove invece sono molti più maschietti che devono andare a cercare moglie nelle Filippine e in altri paesi Asiatici.