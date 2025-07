Cisl, Fumarola: tempo di un grande patto di responsabilità

"Solo se torniamo a scrivere insieme una storia da condividere, potremo restituire direzione alle nostre vite, solo così riconquisteremo la speranza, solo così ritroveremo quel senso del tempo che ci unisce, che ci orienta e che ci dà dignità e qui la partecipazione diventa la chiave. Non solo come metodo o come strategia, ma come risveglio profondo, come atto consapevole di ripresa del controllo, come risposta viva a una stagione che ci ha anestetizzati, ci ha resi sonnambuli, prigionieri di logiche più grandi di noi." .