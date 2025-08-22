Come cambia il risiko bancario dopo l'assemblea di Mediobanca

Sì, come sta cambiando questo Risiko i rapporti di forza e di potere anche della stessa finanza italiana, beh scricchiola, il fortino cosiddetto di Mediobanca, un istituto che da sempre contraddistinto per una certa autonomia, beh la bocciatura dell'offerta di scambio che il management di Mediobanca aveva presentato agli azionisti per controllare Banca Generali potrebbe mettere a rischio il futuro dell'attuale consiglio di amministrazione. Solo il 35% degli azionisti a favore e serviva il 50% +1 con questa bocciatura adesso Mediobanca secondo gli analisti diventa più vulnerabile e potrebbe, realizzarsi l'offerta che invece la vede preda, quella di Monte dei Paschi di Siena, proprio a suo sfavore, un'operazione da 13 miliardi di euro, a oggi aderito più del 19%, terminerà l'otto settembre. Ricordiamo che questa partita è delicatissima perché, Se l'offerta di Monte Paschi dovesse andare a buon fine, beh cambierebbe proprietà e il 13,2% di azioni che oggi Mediobanca controlla di assicurazioni generali, che è in qualche modo il tesoro del risparmio italiano, controlla 650 miliardi di risparmi, anche 40 miliardi di titoli di stato, insomma, una partita delicatissima, anche molto attenzionata dalla politica. Cosa ha detto Alberto Naga l'amministratore delegato di Mediobanca? È stata un'opportunità mancata, le sue parole, ma ha anche criticato l'evidente conflitto di interesse, a suo dire, di alcuni azionisti di chi parlava con ogni probabilità, visti i trascorsi degli azionisti Caltagirone, e della famiglia Del Vecchio che si riferisce all' Holding Delfin, che hanno azioni sia di Mediobanca che di Monti di Paschi di Siena che di Assicurazioni Generali. Critica rispedita al mittente dai diretti interessati, ma che rimangono sul tavolo. E andiamo a ricordare anche quali sono le partite di questo risiko bancario intricatissimo, quella è andato a buon fine, l'offerta di BPM su Anime e quella di Biper su Banca Popolare di Sondrio e quella di Ifis sui limiti. Non finite con un successo invece Unicredit su Banco BPM e questa di Mediobanca su Banca Generali, neanche partita, rimane invece, in corso, quella di Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca che potrebbe appunto ridefinire il potere finanziario italiano. .