Come funziona il "bazooka" europeo e perché è rischioso

Si parla di bazooka, in termini chiaramente giornalistici, il riferimento è a uno strumento legislativo che è già legge dell'Unione Europea: lo strumento anti-coercizione, che è stato varato nel 2023 e dà la possibilità agli Stati, alla Commissione di introdurre una serie di sanzioni, di limiti, a un Paese terzo che metta sotto ricatto un Paese dell'Unione Europea o l'Unione Europea stessa. E si parla, appunto, in questi mesi degli Stati Uniti, soprattutto del settore dei servizi, perché è quello dove gli Stati Uniti, in qualche modo possono essere più vulnerabili, ma allo stesso tempo questa vulnerabilità è anche europea. Servizi che vogliono dire: servizi digitali, di streaming, software, tutto ciò che utilizziamo per la tecnologia ogni giorno, anche noi consumatori. Come vediamo, gli americani ci vendono molti più servizi di quanti noi stessi europei ne vendiamo a loro, a differenza di ciò che accade sulle merci. Quali possono essere però le contromisure, le armi di questo bazooka se venisse attivato? Beh, dazi commerciali, esclusioni dal mercato europeo, per esempio non facendo partecipare agli appalti pubblici le aziende del Paese che si vuole colpire, restrizione alla proprietà intellettuale, questo è un passaggio chiave perché le Big Tech funzionano con i brevetti e anche in questo modo riescono a sfuggire spesso al fisco nazionale. Qua abbiamo messo solo degli esempi e stiamo lavorando ancora di fantasia perché non c'è nulla sul tavolo, almeno non di pubblico, per esempio si potrebbero mettere dazi sulla vendita di pubblicità venduta da Amazon o da Meta o da Google, aumentando i costi però per le aziende europee, l'esclusione di Microsoft degli appalti pubblici, la sospensione della protezione dei brevetti di Big Tech che oggi utilizzano per trasferire buona parte del loro reddito e ricavi in Irlanda e poi negli Stati Uniti. Ma attenzione, è un bazooka un po' spuntato perché l'Europa è dipendente dagli americani per i servizi digitali, per la difesa militare, per l'accesso al sistema valutario del dollaro con la Fed, per le forniture di gas liquefatto ed è per questo che per adesso il bazooka non è mai stato armato. La stessa Presidente della Commissione Von der Leyen ha detto: è stato creato per rispondere a condizioni straordinarie, per adesso non siamo ancora arrivati a quel punto. Insomma, si rischia di bruciarsi con una fiamma di ritorno. A te. .