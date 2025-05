Commissione Ue: stop all'import di gas russo dal 2027

Fermare il gas russo, questa è l'ambizione, l'obiettivo della Commissione Europea, ricordiamo, il gas di Mosca ancora arriva nel continente, non è stato sanzionato e non c'è un embargo, come invece è accaduto per il petrolio e per il carbone. Vediamo le proposte allora, della Commissione europea che dovranno essere poi concretizzate nelle prossime settimane. Stop ai nuovi contratti di gas dalla Russia da quest'anno e anche gli acquisti quelli, estemporanei, quelli giornalieri, quelli di mercato spot si chiama tecnicamente e stop alle forniture legate ai contratti invece più a lungo termine, quelli pluriennali, dal 2027, che sono i più complicati in realtà da fermare, tra poco lo vedremo. E anche la richiesta ai paesi membri di elaborare dei piani nazionali per azzerare, le importazioni non solo di gas, ma anche di petrolio e di uranio, quindi quello necessario, il minerale necessario per le centrali nucleari. Ma quanto gas ancora prendiamo dal Russia. Andiamo a vedere i dati. Era quasi la metà prima dell'invasione dell'Ucraina, oggi siamo attorno a 13%. Questi erano i primi tre mesi del 2025, soprattutto alcuni paesi. Da dove arriva questo gas? Perché in realtà molti gasdotti sono stati chiusi progressivamente. È stato chiuso il Nord Stream uno e il due che non è mai entrato in funzione per delle esplosioni che lo hanno danneggiato. Il gasdotto tra Bielorussia e Polonia è stato chiuso da Varsavia, i gasdotti ucraini sono non funzionanti e l'unico aperto via Tubo è il Turk Stream, che fornisce in parte la Slovacchia, l'Ungheria e l'Austria, ma in realtà ci sono molti terminali di gas liquefatto quello che viene trasportato via nave, che accolgono e che ricevono gas russo, soprattutto in Spagna, in Francia, in Belgio e nei Paesi Bassi. Questo infatti, questo gas liquefatto, ha visto un aumento del 50% del 52% rispetto a prima dell'invasione dell'Ucraina si partiva da numeri molto bassi, quindi, sono quantità relative, ma è l'unica diciamo fonte energetica di Mosca che ha visto un impennata così grande. Le proposte della Commissione andranno confermate dai paesi membri e dal Parlamento europeo. Dicevamo dei contratti a lungo termine, per esempio quello di ENI che ha firmato con Gazprom, che terminerebbe nel 2035, le due aziende sono in arbitrato e se ENI volesse stracciare questo contratto va a pagare delle forti penali. Con questa proposta della Commissione europea forse si potrebbe evitare, ma attendiamo i dettagli per capirne di più. .