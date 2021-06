Commissioni bancarie in aumento: attenzione a conti correnti

"Le faccio vedere anche un altro dato, che è molto interessante, sull'aumento medio delle commissioni delle principali banche sui conti correnti tra febbraio e aprile 2021, la fonte è Altroconsumo, ed è del 2,94%. Da questo punto di vista, come un investitore può essere, diciamo così, un risparmiatore meglio, più consapevole su questo fronte dei costi?" "Si in quell'amento c'è una novità assoluta che riguarda la cosiddetta commissione di giacenza, che le banche hanno iniziato ad applicare da qualche semestre, le principali banche del sistema, è che si applica, appunto, mediamente allo 0,5 annuale, su giacenze mediamente superiori ai 100.000 euro. È un segnale evidente anche di un altro dato molto importante, sembra paradossale, ma il Covid ha fatto aumentare le disponibilità liquide sui depositi bancari, a dicembre di 1.700 miliardi e si stima a fine 2021 di circa 2.000 miliardi. È manna caduta dal cielo per il sistema bancario, bisogna fare un po' di attenzione, le associazioni dei consumatori devono essere molto attente, perché ripeto, non potendo applicare tassi negativi, perché lo vieta il codice civile, si sta tutto trasformando in questa commissione di giacenza che pesa lo 0,5% annuo".