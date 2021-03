Con l'ora legale bolletta più leggera

60 minuti avanti e oltre 60 milioni risparmiati, l'ora legale allunga le giornate con più luce la sera e riduce i consumi energetici rendendo la bolletta più leggera, portando avanti le lancette, infatti, durante la primavera e l'estate le lampadine si accendono più tardi mentre ancora si lavora a differenza di quanto accade in inverno con un effetto sensibile sulla richiesta di elettricità, 400 milioni di kWh in meno nel 2020, pari al consumo di elettricità di 150000 famiglie in un anno ci dice Terna, la società che gestisce la rete nazionale. Il risultato è che l'anno scorso si sono risparmiati 66 milioni di euro che diventano più di un miliardo e mezzo se iniziamo a contarne dal 2004, inoltre, si fa bene all'ambiente, meno elettricità prodotta vuol dire minori emissioni di anidride carbonica per migliaia di tonnellate nell'atmosfera. Tutto questo nei 7 mesi di durata dell'ora legale, le lancette si riporteranno indietro il 31 ottobre, o forse no, 3 anni fa il Parlamento europeo ha sancito la fine del cambio dell'orario due volte l'anno, stabilendo che entro l'aprile del 2020 ogni Stato avrebbe dovuto decidere cosa fare. Il termine poi è slittato a data da destinarsi a causa della pandemia ma nel continente non c'è concordanza di vedute, i Paesi del Nord vorrebbero mantenere per tutto l'anno l'ora solare e quelli del sud, tra cui l'Italia, preferiscono quella legale. Chissà se si troverà una soluzione puntuale.