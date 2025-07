Condizionatori richiederanno più energia dell'I.A.

Sì, difficile resistere in questi giorni senza aria condizionata, ma quanta energia sarà necessaria per far funzionare, tutti questi impianti, visto il riscaldamento globale che ne richiederà sempre di più. beh Partiamo dal notare quanto sono diversi i tassi di utilizzo degli impianti di aria condizionata nella stessa Europa, solo il 3% in Germania, solo il 5% delle famiglie in Francia. C'è il 5-9% tra India e Indonesia, ma sono Paesi in via di sviluppo e vedremo che questi numeri cresceranno circa una famiglia su due in Italia, e il 90% negli Stati Uniti. Vediamo, il livello stimato nel 2050 si arriva in tutti i Paesi, vicini al 100%, quindi tutte le famiglie ne avranno bisogno per via del riscaldamento globale. Vediamo concentriamoci sui numeri a livello appunto di tutto il mondo. Nel 1990 erano 600 milioni gli impianti di condizionamento attivi in tutto il mondo. Nel 2025 2,3 miliardi attenzione alla metà del secolo, oltre i 5 miliardi con Cina India che la faranno da Padrone, l'India in particolar modo, come vedete, aumenterà considerevolmente l'utilizzo di climatizzatori viste le stagioni davvero difficili da superare senza nel Paese. Pensate che l'energia che sarà richiesta per tutta quest'aria condizionata è pari a quattro volte il consumo annuo italiano nel 2023 superiore all'auto elettrica e superiore ai server per l'Intelligenza Artificiale e dobbiamo tener conto anche che utilizzare queste pompe di calore sostanzialmente che trasferiscono l'aria calda da dentro le nostre case, all'esterno, beh può aumentare anche oltre i due gradi centigradi, la temperatura nelle strade circostanti, creando delle isole di calore e quindi richiedendo ulteriormente, altri impianti di climatizzazione. Insomma, tutti questi sono problemi da affrontare se non vogliamo andare a peggiorare ulteriormente il riscaldamento globale.