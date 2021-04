Confcommercio: Tari aumenta anche se i negozi sono chiusi

Nel 2020 la TARI, la Tassa Comunale sulla Raccolta dei Rifiuti, è arrivata al livello record di 9,73 miliardi e questo nonostante molti negozi e attività commerciali siano rimasti chiusi per mesi, a causa delle restrizioni legate alla pandemia e nonostante, di conseguenza, si sia registrata una forte diminuzione, nella produzione dei rifiuti. A essere colpite, non solo le attività costrette ad abbassare la saracinesca, ma anche chi, pur potendo rimanere aperto, ha visto crollare le vendite perché, con il lockdown, c'era molta meno gente in giro. La denuncia arriva da Confcommercio che parla di prelievo sproporzionato, rispetto a una gestione giudicata inefficiente, dei servizi locali e calcola che l'anno scorso, mentre una delibera dell'autorità di settore invitava a ridurre la TARI proprio in considerazione della minor produzione di rifiuti, il 60% dei Sindaci l'abbia lasciata invariata e il 23,4% l'abbia addirittura aumentata, mediamente del 3,8%. Solo il 17% dei Comuni l'ha diminuita, ad esempio Milano, anche se è intervenuto sulla parte variabile che rappresenta solo una componente della tassa. Confcommercio chiede, invece, l'esenzione dalla TARI per i commercianti affossati dall'emergenza Covid. Dall'altra parte, però, anche molti Comuni hanno motivo di lamentarsi, visto che la TARI, per le utenze non domestiche, in pratica, non l'hanno proprio incassata perché hanno continuato a rinviarne il pagamento, soprattutto per chi, essendo stato costretto a chiudere, ha visto crollare, oltre alla produzione di rifiuti, anche il fatturato. Ad esempio il Comune di Roma, che oltre ad aver abbassato la TARI, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, ne ha rinviato il pagamento fino a fine 2021. Il sostegno dello Stato agli Enti Locali, per i mancati incassi legati all'emergenza Covid, è stato invece, a fronte di mancate entrate, che riguardano anche altre voci come la tassa di soggiorno, solo per citarne una, solo parziale.