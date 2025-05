Confindustria, a Bologna l'industria in crisi si riunisce

Una diagnosi collettiva alla ricerca di una cura. Questa è stata l'assemblea di Confindustria che ha visto tra i protagonisti il Presidente Emanuele Orsini, la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e la Presidente del Consiglio Meloni. Il paziente è l'industria italiana che secondo gli industriali affronta enormi difficoltà, e il termometro segna 26 i mesi consecutivi di calo della produzione industriale. La Presidente del Consiglio interviene dal palco di Bologna per dire che la rotta si può e si deve invertire, ma viste le ristrettezze del bilancio italiano, per riuscirci serve soprattutto un accordo in Europa. "Che l'Europa abbia il coraggio, anche questo è stato citato dal Presidente Orsini di rimuovere quei dazi interni che si è autoimposta in questi anni. Il costo medio per vendere bene tra gli Stati dell'Unione Europea, equivale a una tariffa di circa il 45%". Un impegno che raccoglie gli applausi degli industriali che richiedono una forte deregolamentazione anche sul Green Deal per evitare il tracollo dell'Automotive. Sui dazi, quelli americani, gli industriali sperano in negoziati spediti e risoluti. "Noi dobbiamo correre a negoziare con gli Stati Uniti, quindi la rotta di collisione noi l'abbiamo ripetuto anche oggi, credo che non sia la via. Dobbiamo mettere al centro un negoziato su tre leve che uno è sicuramente quella della difesa, l'altro il tema dell'energia e l'altro tema trovare una condizione di diciamo di avvicinamento tra le big tech e ovviamente l'Europa". E poi il dramma dei costi energetici ben più alti in Italia che nel resto. Europa per abbassarli servono secondo Orsini più rinnovabili e alla lunga il nucleare di nuova generazione richieste che trovano l'apertura dell'Esecutivo, ma oggi nell'immediato Orsini chiede un sostegno all'industria italiana. "Bisogna lavorare tutti insieme industria e servizi, istituzioni e partiti di maggioranza e di Opposizione, forze sociali e sindacati. a un vero piano industriale straordinario per l'Italia. Dobbiamo darci un obiettivo di crescita ambizioso nel prossimo triennio. Raggiungere almeno il 2% di crescita del PIL". Un piano per cui servirebbero 24 miliardi in tre anni, soldi che potrebbero essere trovati tra i fondi non spesi del PNRR, secondo la Premier, ma anche su questo andrà convinta l'Europa. La terapia per l'industria italiana parte da Bologna, ma passa per Bruxelles.