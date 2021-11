Corsa all'auto elettrica, si muove Amazon, Italia indietro

La corsa, quella vera, verso un parco auto più possibile elettrico e non inquinante, inizia, non può non iniziare, dai pesi massimi, dai grandi gruppi. Gli analisti del mercato auto sono concordi, finora abbiamo appena scaldato i motori, ma segnali forti stanno arrivando. Pochi giorni fa il maxi ordine di Hertz, gigante mondiale dell'autonoleggio, 100 mila vetture elettriche prenotate a Tesla, la società di Elon Musk, pioniera del settore che, per inciso, è volata a Wall Street su queste news. Hertz ha pagato caro il crollo del mercato dovuto alla pandemia e ora prova il rilancio, puntando tutto o quasi sull'elettrico. Investimento di oltre 4 miliardi di dollari, flotta al 20% elettrica entro un anno. Per gli esperti potrà imprimere un'accelerazione a tutto il mercato, dove sta avanzando prepotente Rivian, società della Florida, produttrice di SUV e pick-up solo elettrici. Sbarca in queste ore a Wall Street, con una valutazione record che già la avvicina a Ferrari e General Motors, ma soprattutto Amazon che ne è socia insieme a Ford, le ha ordinato 100 mila furgoni di ultima generazione per le sue attività. A questo si guarda: parco veicoli dei grandi corrieri di merci o di giganti dell'autonoleggio, ma anche alle flotte aziendali. Di solito sono questi, gli anticipatori di gusti e abitudini del grande pubblico. Su questo, in Italia siamo ancora indietro. Secondo uno studio di promotor, le flotte di aziende ed enti pubblici che dispongono di auto elettriche, sono sì cresciute, dal 27% del 2019 al 38% di quest'anno, ma la percentuale di vetture totalmente, o anche solo parzialmente elettriche, è del 13% in media. Insomma, oltre la metà delle flotte non prevede mezzi elettrici e là dove ci sono, rappresentano poco più di un decimo dei veicoli. A 100 anni dall'inizio della motorizzazione di massa, siamo solo ai primi segnali verso una elettrificazione su larga scala e su lunga percorrenza, perché la questione dell'autonomia e del rifornimento di questi mezzi a zero emissioni, resta il nodo centrale.