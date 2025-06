Corte dei Conti, su previsioni pesano dazi e geopolitica

A lanciare l'allarme è la Corte dei Conti, in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2024. Per l'economia italiana, ha dichiarato il Presidente di coordinamento delle sezioni riunite in sede di controllo Enrico Flaccadoro, si profilano rischi al ribasso per la crescita, accentuati dagli ulteriori nuovi scenari di guerra che si sono aperti e da un panorama internazionale caratterizzato dallo shock di ripetuti e contrastanti annunci sui dazi e dalla conseguente forte volatilità dei mercati finanziari. "Le turbolenze e la correlata incertezza colpiscono il nostro Paese in una fase di rallentamento dei ritmi produttivi, tornati ad intensità inferiori a quelli dell'area Euro: 0,7% nel 2024 a fronte dello 0,9% dell'area. Le previsioni per l'esercizio in corso, il biennio 26-27, tengono naturalmente conto del possibile impatto delle guerre commerciali e dell'accentuazione delle tensioni geopolitiche". Nella sua requisitoria, il procuratore generale della Corte dei Conti Pio Silvestri, ha sottolineato come la complessità e diversificazione che caratterizzano attualmente il sistema dei controlli antifrode dei fondi europei e del PNRR rendano utile invece una riflessione strutturale e sistemica a livello nazionale. A proposito delle concessioni balneari, l'auspicio della Corte dei Conti è che l'ulteriore congruo periodo di proroga sia effettivamente l'ultimo e che nella fase delle gare si faccia una scrupolosa vigilanza per contenere 24. 131. .