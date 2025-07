Cosa prevede l'accordo sui dazi tra Usa e Ue

Molti dettagli ancora mancano, secondo fonti della Commissione Europea, questo è un accordo light non giuridicamente vincolante e una dichiarazione congiunta arriverà entro il mese di agosto, inizio del mese. Facciamo uno schema, vediamo dove eravamo, dove rischiavamo di essere e dove siamo adesso. Prima di Trump i dazi europei sulle merci americane erano lo 0,9%, 1,5 quelle americane. Oggi le europee rimangono lo stesso, quelle americane invece sappiamo essere al 10%. Senza un accordo si rischiavano tariffe al 30% entrambi i lati dell'oceano Atlantico. Dal 01/08 i dazi europei rimangono sostanzialmente allo 0.9 o leggermente più bassi, quelli americani al 15%. Non su tutto, va detto in realtà, perché ci sono una serie di categorie che saranno esentate dai dazi le cui tariffe saranno azzerate circa 70 miliardi di euro di prodotti, americani importati in Europa, aerei, componentistica, alcuni prodotti chimici, alcuni prodotti agricoli, dalla parola alcuni, dipendono molti miliardi, semiconduttori, risorse naturali, materiali critici circa sostanzialmente insomma, il punto è che, i dazi dopo il 01/08, senza un accordo si rischiava arrivare oltre il 20% con l'accordo invece, le tariffe saranno sostanzialmente a 10, qui a spanne, le cifre. Molti dettagli però sono ancora da chiarire prima di tutto da cos'è questo accordo. Trump dice è definitivo, Von der Leyen ha detto invece è solo un accordo quadro, ridurremo ancora i dazi, su acciaio e alluminio le tariffe rimangono al 50%, per Trump non cambierà nulla, rimarrà così. Per Von der Leyen invece, c'è ancora spazio di manovra sui farmaci essenziali per adesso esentati dai dazi, Trump dice "Sono esclusi da questo accordo", Von der Leyen invece ha detto "C'è un accordo politico, i dazi americani sul farmaci europei non supereranno il 15% e poi c'è tutto il capitolo degli investimenti che l'Europa ha promesso, per esempio, comprare 250 miliardi di dollari all'anno, di gas e petrolio americano, per adesso ne compriamo un terzo, un quarto, difficile arrivare a questi livelli. L'Unione Europea ha detto non è un impegno. È un invito alle aziende che fanno gli acquisti in modo privato, va detto che neanche gli americani hanno tutto questo gas e petrolio da venderci, almeno per adesso sulle armi, Trump ha detto centinaia di miliardi di acquisti di nuove armi americane, dall'Unione Europea, per adesso in realtà i Paesi europei ne acquistano circa 35 miliardi insomma, è da prendere tutto un po' con le pinze questi annunci perché i numeri sono, per adesso molto distanti dalla realtà attuale. .