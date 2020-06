Cottarelli: più spesa pubblica per investimenti

Le imprese saranno molto prudenti nel fare i programmi di investimento. Le famiglie saranno estremamente prudenti nel comprare cose, soprattutto beni di consumo durevole. E' necessario, a questo punto, un'azione espansiva e su questo io dico una cosa che è piuttosto strana, detta da me. Credo che, a questo punto, un aumento della spesa pubblica sia necessario, però deve essere fatta bene, quindi deve essere spesa per investimenti. In una fase di grande incertezza la forma di intervento che ha più effetto immediato sulla domanda è la spesa per investimenti, quindi lì il problema, di nuovo, è quello della burocrazia. Noi possiamo parlare di investimenti, ma se poi non li realizziamo, allora non succede niente. Un'ultima cosa, che, però, è prioritaria, è fare quelle che cose che, una volta superata l'emergenza, non ci facciano rimanere dipendenti dalla spesa pubblica fatta in deficit. Lì si tratta di fare le riforme strutturali, le famose riforme strutturali.