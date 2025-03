Crisi auto, Urso: su nostre proposte Ue ci ha dato ragione

Siamo riusciti a ottenere innanzitutto le prime due condizioni necessarie, assolutamente necessarie, ma non sufficienti. La prima, siamo stati noi per primi a chiedere che fosse rimosso l'ostacolo insormontabile delle multe stratosferiche che già quest'anno avrebbero pagato le imprese europee e la Commissione ha di fatto rimosso questo ostacolo, rinviando di tre anni. Abbiamo inoltre chiesto noi per primi di anticipare a quest'anno quella revisione del regolamento CO₂ che avrebbe dovuto verificarsi alla fine del prossimo anno e la Commissione ci ha dato ragione. .