Crisi Beko, Landini: continuità produttiva anche dopo 2025

Davanti ai cancelli della Beko, è il congelatore stesso ad avere la data di scadenza. La trattativa è in corso, c'è la disponibilità della multinazionale turca ad aumentare gli investimenti in Italia e a ripensare alla chiusura dello stabilimento di Comunanza nelle Marche. Con il nuovo piano gli esuberi scenderebbero dai quasi 2mila ai 1500. Ma le prospettive sul sito di Siena non sono cambiate. Pensiamo che all'interno dell'accordo quadro che si sta cercando di negoziare, debba esserci una soluzione per tutti gli stabilimenti e ci debba essere una continuità produttiva che vada oltre il 2025 e anche in caso di reindustrializzazione servono delle certezze. Quelle certezze che mancano anche perché lo stabilimento toscano non è di proprietà. "Il ministero delle imprese del Made in Italy ha avviato interlocuzioni con il Comune eInvitalia da parte di un soggetto pubblico, vuole creare le condizioni favorevoli alla reindustrializzazione. Ma i lavoratori non sono ottimisti. Il problema grave è che non otterremo un futuro. Questo è un problema molto grave". "È anche un fatto infrastrutturale, nel senso che a Siena mancano le infrastrutture, la linea ferroviaria che non è elettrica, la mancanza di un collegamento idoneo alla all'autostrada". Data la ricerca di un acquirente, comunque Beko si è impegnata a facilitare il processo destinando sette milioni di euro sui trecento milioni di investimenti in Italia per la gestione del canone d'affitto, l'individuazione di un advisor e le attività di bonifica. "A fronte di trecento milioni di investimento su tutti gli stabilimenti italiani, sette milioni sono briciole". Per la multinazionale, l'obiettivo è garantire un futuro sostenibile di lungo periodo per la presenza di Beko in Italia. .