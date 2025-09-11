Crisi dell'auto, i margini sulla possibile revisione delle norme green Ue

Come salvare l'industria dell'auto e come affrontare la sfida dell'elettrico. Partirà da queste domande il dialogo strategico sull'automotive, un incontro cruciale al quale parteciperanno i protagonisti del settore, convocato dalla Commissione europea con l'obiettivo di definire il futuro dell'industria automobilistica del continente. Al centro del dibattito ci sono le scadenze chiave previste dal pacchetto europeo Fit for 55. Riduzione entro il 2030 del 55% delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 2021 e emissioni 0 con lo stop alla produzione di motori termici dal 2035. Le case automobilistiche chiedono più tempo e una riduzione delle sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. Ultima, in ordine di tempo, è stata Stellantis che per bocca del suo numero uno in Europa, Jean-Philippe Imparato, ha definito irraggiungibili i target europei, pena, un crollo del mercato del 30%. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha risposto indirettamente durante il suo discorso sullo stato dell'Unione. Ha ribadito sì, la necessità di un futuro elettrico per l'Europa con auto piccole e accessibili, ma ha anche annunciato che Bruxelles si prepara a una revisione dei target al 2035, nel rispetto della neutralità tecnologica. In un mercato dell'auto europeo dove le elettriche rappresentano ancora solo il 15% del totale e in Italia sono appena sopra il 5%, la partita resta aperta e venerdì rischia di giocarsi solo il primo tempo. .