Dazi, anche i colossi digitali nel mirino dell'Ue

Per rispondere ai dazi voluti da Donald Trump, l'Europa al suo arco non ha solo le frecce delle controtariffe alla dogana e dei negoziati, ma anche altre armi come quella che punta sui giganti digitali a stelle e strisce. Bruxelles è pronta a multare Apple e Meta per aver violato le leggi sulla concorrenza. Non è un dossier legato alla guerra commerciale, ma può intrecciarsi con le trattative con Washington. Nei palazzi dell'Unione, inoltre si discute di una stretta sulla tassazione dei colossi tecnologici USA, con un prelievo fiscale a livello comunitario o riunendo in un unico balzello i vari tributi che quasi tutti gli Stati hanno già adottato in virtù dell'accordo internazionale sulla global minimum tax. Si tratta di un'imposta, recepita da una direttiva europea, del 15% sulle grandi società che hanno un fatturato superiore a 750 milioni di euro, e che sfruttando i regimi fiscali esistenti in diversi Paesi, risparmiano sulle imposte. Un dribbling utilizzato soprattutto dai big tecnologici americani, non è evasione, ma a Bruxelles appare ingiusto perché non si versa tutto il dovuto. Affondare il coltello in questa direzione farebbe infuriare Trump che, poche ore dopo il suo insediamento alla Casa Bianca, aveva ritirato il suo Paese dall'accordo sulla tassa globale, ma è peraltro applicata negli Stati Uniti, e minacciato rappresaglie. Il tributo è stato sottoscritto da 140 Paesi, ma molti fuori dall'Europa sono lontani dall'applicarlo. In Italia è operativo dal 2024 coi primi frutti, 380 milioni attesi quest'anno, a livello mondiale dovrebbe costringere le multinazionali a sborsare oltre 200 miliardi, di cui una consistente fetta in Europa, dove ora si parla di un ulteriore giro di vite, ma non tutti sono d'accordo. Germania e Francia spingono sull'acceleratore mentre altri Paesi, fra cui il nostro, frenano. .