Dazi, Bankitalia: fattore di grande incertezza e instabilità

Le misure adottate dagli Stati Uniti sui dazi, annunciati in momenti diversi e talora sospese, non rappresentano solo un freno negli scambi commerciali internazionali, ma anche un fattore di grande incertezza sulle regole che governeranno il commercio mondiale nei prossimi anni. L'obiettivo ultimo è la riduzione del debito. In caso di ulteriori rallentamenti della crescita, o aumenti dei tassi di interesse è possibile che l'incidenza del debito nel medio periodo risulti superiore a quanto prefigurato dal piano anche nel caso di pieno rispetto della traiettoria e spesa netta. Sarebbe utile disporre dell'andamento previsto del debito nel medio e lungo periodo in funzione dei diversi scenari macroeconomici.