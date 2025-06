Dazi, che impatto avrebbero tariffe al 10% sull'Italia

Che impatto stanno avendo i dazi americani sull'economia italiana? Al momento le tariffe alla dogana statunitense, che valgono per tutta l'Unione Europea sono variegate e per avere il polso delle conseguenze sul made in Italy possiamo leggere i dati sulle esportazioni, ricordando che il nostro Paese fonda buona parte della sua forza sulle vendite all'estero, e che gli Stati Uniti valgono oltre il 10% dell'export. Ad aprile si è registrata una flessione dell'1,9% annuo verso l'America, ma se vediamo quanto accaduto nei primi quattro mesi del 2025 il bilancio è più che positivo. Le minacce di Donald Trump sulle tariffe hanno probabilmente spinto gli acquisti oltreoceano, come dire, hanno comprato prima che i prezzi potessero salire. La recente flessione andrà dunque monitorata nei prossimi tempi, anche alla luce dell'effettivo livello dei dazi, ricordando che con quelli in vigore l'ufficio parlamentare di bilancio si aspetta la perdita di 68 mila posti di lavoro, soprattutto nella manifattura, il settore più esposto, mentre l'Istat stima una frenata del prodotto interno lordo dello 0,2-0,3% nel biennio in corso. Cosa accadrebbe invece se le tariffe statunitensi fossero al 10% per tutte le merci, come sembra puntare Bruxelles? L'impatto sarebbe inferiore perché non ci sarebbe l'aggravio su auto, acciaio e alluminio, ma non indolore. Ci dice la Banca d'Italia che si verificherebbe una contrazione di esportazioni e investimenti tale da sottrarre nel 2025-2027 circa mezzo punto al nostro PIL, atteso quest'anno in crescita dello 0,6, cioè lo stesso livello, pronosticato dal governo, che due mesi fa ha dimezzato le attese. In ogni caso, a pagare di più sarebbe l'industria in senso stretto con l'incognita della farmaceutica, tra i nostri comparti che esporta di più negli Stati Uniti, e finora esentata dalle tariffe a stelle e strisce. .