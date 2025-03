Dazi, Cina e Canada replicano alle tariffe Usa

La risposta non si è fatta attendere la Cina ha replicato all'entrata in vigore dei nuovi dazi sulle sue merci decise dagli Stati Uniti. Pechino ha messo tariffe del 10-15% su prodotti agricoli e alimentari americani per un valore di 21 miliardi di dollari. Nel mirino grano, mais, pollo e cotone, ma anche soia, manzo, pesce, frutta e verdura scatteranno il 10 marzo come ritorsione al raddoppio delle tasse voluto da Donald Trump, che salgono al 20% e riguardano migliaia di beni made in China, soprattutto dell'elettronica, dagli smartphone alle consolle per i videogiochi. La Casa Bianca ha messo imposte anche alle importazion da Messico e Canada, con quest'ultima pronta a scatenare contro dazi su merci per oltre 150 miliardi di dollari. Non è escluso che tutte queste rappresaglie possano portare a nuovi negoziati per raffreddare le tensioni commerciali. Questa, almeno sembra l'intenzione del Governo cinese che coi suoi prodotti rincarati oltre Oceano potrebbe vedere frenare la propria ripresa. Ripercussioni si avrebbero anche negli Stati Uniti gli americani pagheranno di più le merci di Pechino e c'è il rischio di un aumento dei prezzi al supermercato, perché colpita anche frutta, verdura e alcolici acquistati in Messico e Canada. Su questi due Paesi pende la minaccia di altri dazi su alluminio, acciaio e sulle auto, quasi un quarto di quelle vendute negli States sono prodotte dai suoi vicini di frontiera. Ce n'è anche per l'Europa con ventilati balzelli alla dogana del 25% ai quali Bruxelles risponderebbe a tono. Insomma, sembra concreto il rischio di una guerra tariffaria con conseguenze sulla crescita dell'economia globale, una riduzione del Pil di un punto e mezzo, ha stimato la Banca d'Italia se tutti i dazi annunciati da Trump venissero messi in pratica e ci fossero ritorsioni.