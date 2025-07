Dazi e risiko bancario al centro dell'assemblea dell'Abi

La guerra dei dazi cala sull'assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana. A Milano nell'aula magna dell'Università Bocconi, il gotha del settore bancario italiano discute come affrontare le turbolenze. Il presidente Antonio Patuelli nella sua relazione mette in guardia sugli effetti per l'economia italiana. "Se si sviluppassero guerre commerciali, i mercati ne soffrirebbero, aumenterebbero le incertezze per le imprese. I crediti potrebbero deteriorarsi maggiormente e le banche ne subirebbero gli effetti. Si rischierebbe una nuova recessione." Per il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, le tensioni commerciali richiederanno un'attenta valutazione da parte della BCE. "Dazi più elevati e un'incertezza prolungata sulle politiche commerciali, determinerebbero effetti ben peggiori sulla crescita e potrebbero influenzare le dinamiche inflazionistiche. Se i rischi al ribasso sulla crescita dovessero rafforzare le tendenze disinflazionistiche, sarà opportuno proseguire nell'allentamento monetario." Dall'incertezza possono anche nascere opportunità da cogliere per l'Europa, sostiene il governatore, se si introducesse un titolo di debito comune europeo, un eurobond, si ridurrebbe il costo di finanziamento per le imprese, stimolando investimenti per 150 miliardi di euro all'anno. Il settore bancario è stato invece al centro dell'intervento del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: "Il Governo e il Ministero che rappresento in questi anni hanno fatto la loro parte. Dunque mi attenderei che le banche approfittino di questo quadro mutato e dedichino il più possibile a fare la loro, tornare cioè a fare le banche ovvero raccogliere, tutelare e prestare risparmio." La stoccata del Ministro Giorgetti non arriva a caso infatti l'assemblea dell'ABI avviene in una delle stagioni di tentate acquisizioni e fusioni più fitte che si ricordi negli ultimi decenni. Molti dei protagonisti presenti qui all'università Bocconi potrebbero non esserci l'anno prossimo se le numerose operazioni incrociate di acquisizione dovessero andare in porto. .