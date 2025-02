Dazi, Gentiloni: importante Ue sia unita

"Penso che la Presidente von der Leyen abbia detto abbastanza chiaramente che l'Unione Europea deve essere pronta a negoziare, ma anche pronta a reagire. Ora, è onestamente molto difficile prevedere quale sia la reale intenzione del Presidente degli Stati Uniti. Il Presidente Trump potrebbe, non tanto mirare a riequilibrare la sua bilancia commerciale attraverso i dazi, ma usare i dazi per degli obiettivi negoziali di tipo diverso. L'importante per l'Unione Europea è rimanere uniti, perché se in questa situazione una superpotenza commerciale come è l'Unione Europea, che non ha nulla da temere sul piano commerciale, si dividesse, allora sì che avremmo delle grandi difficoltà. .