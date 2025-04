Dazi, Giorgetti: quadro resta estremamente incerto

Il quadro complessivo resta comunque estremamente incerto e per questo motivo, le nostre analisi interne sono orientate alla massima cautela. Anche lo scenario sottostante l'aggiornamento del quadro macroeconomico previsivo che tiene conto dell'annuncio, delle tariffe del reciproco del due di aprile, da parte dell'amministrazione statunitense è da ritenersi prudenziale. Alcune variabili esogene internazionali estremamente rilevanti per la crescita dell'economia italiana rispetto ad allora hanno avuto un'evoluzione invece favorevole. Tra queste evidenzierei le quotazioni delle materie prime, in questi giorni più contenute e i rendimenti sui titoli del debito pubblico.