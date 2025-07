Dazi, i settori del Made in Italy che rischiano di più

Tanto inaspettata la minaccia dei dazi americani al 30% che nessuno si era avventurato, forse anche per scaramanzia, a prevedere l'impatto di tasse alla dogana così alte sul made in Italy, che ha negli Stati Uniti il secondo destinatario mondiale del suo export. Spiazzati da Donald Trump, i nostri imprenditori sono tutti d'accordo nell'aspettarsi conseguenze nefaste e i singoli settori si sono affrettati a fare le prime stime sugli effetti. L'industria in senso stretto, la manifattura con i suoi macchinari di precisione necessari per la produzione in svariati comparti, è quello che esporta di più negli Stati Uniti. Si tratta di circa 13 miliardi e con le tariffe che scatterebbero il 01/08 si potrebbe registrare una riduzione delle vendite del 10% per i macchinari industriali. Pesa anche la svalutazione del dollaro che rende più cari i prodotti importati dall'America, amplificando l'effetto dei dazi. Per la farmaceutica, finora esentata dai balzelli, che è seconda in classifica nell'esportazione al di là dell'Atlantico, si calcola una perdita superiore a 4 miliardi. Parla di colpo mortale il settore agroalimentare, in perdita di 2,3 miliardi secondo Coldiretti, che equivarrebbe a un calo di un terzo di cibi, bevande e beni agricoli italiani acquistati dai consumatori americani. E soffrirebbe anche la chimica, un settore che fa affari per 3 miliardi l'anno con gli Stati Uniti, il cui mercato per molti prodotti, dalla cosmetica ai principi attivi, diventerebbe, sostengono le aziende, inaccessibile. In allarme il mondo del legno e arredo: gli Stati Uniti sono la seconda destinazione estera dei nostri mobili, vale 1,7 miliardi, e, denunciano le imprese, questo business potrebbe azzerarsi. Preoccupata anche la ceramica: la mecca di Trump è il primo mercato estero per l'Italia, 700 milioni, e rappresenta il 14-15% del fatturato complessivo. .