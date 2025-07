Dazi, il made in Italy non festeggia: chi rischia di più

Per il made in Italy non c'è molto da festeggiare coi dazi americani al 15% Le nostre imprese sono preoccupate anche se tante sono le incognite perché quello fra Bruxelles e Washington è un accordo quadro e molti dettagli sono da definire. Non è quindi ancora chiaro quale sarà l'impatto, ma qualche giorno fa Confindustria aveva stimato un conto da 22,6 miliardi di euro, con tasse all'export al 15%, considerando in questa stangata anche la robusta svalutazione del dollaro. Confcommercio invece si aspetta un calo delle vendite di 8-10 miliardi senza contare il deprezzamento del biglietto verde. Quel che è certo è che effetti negativi ci saranno, vista la nostra forte esposizione verso gli Stati Uniti, Ma quali settori rischiano di più? Tra i principali indiziati l'industria in senso stretto che esporta di più negli USA, con circa 13 miliardi l'anno, con i suoi macchinari di precisione necessari per la produzione in svariate filiere. Per la farmaceutica potrebbe trattarsi di un duro colpo e secondo in classifica per esportazioni e finora era stata esentata dai balzelli. La speranza è che, come sembra, i dazi non riguardino una parte dei medicinali, fra i quali quelli generici. In allarme l'agroalimentare il mercato americano vale quasi 8 miliardi e le prime stime parlano di un danno di oltre uno, ma l'impatto non sarà uguale per tutti, perché alcuni produttori, come quelli del vino, finora subivano tariffe più basse, mentre altri, come per il Parmigiano, già pagavano quant'ora stabilito da Trump e Von der Leyen. I timori riguardano anche altre eccellenze come legno, mobili, arredo, il tessile, la moda, è andata forse meglio di quanto ci si aspettasse all'auto e all'industria componentistica che le ruota attorno. Da mesi il settore subiva tariffe al 25% che invece rimangono al 50 su acciaio e alluminio, ma qui cambierà poco perché già da anni esportiamo poco negli Stati Uniti. .