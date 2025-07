Dazi, il Made in Italy teme la batosta

Un duro colpo ai commerci del nostro Paese. Con tariffe americane al 30% i tanti settori che fanno affari al di là dell'Atlantico temono conseguenze assai negative. L'imprevedibilità di Donald Trump è tale che i maggiori istituti economici non si sono finora spinti a previsioni con tasse alla dogana così alte, che avrebbero conseguenze più pesanti di quelle fino a qui messe nero su bianco, con stime di perdita di oltre mezzo punto di prodotto interno lordo e decine di migliaia di posti di lavoro in fumo. C'è comunque chi ha aggiornato gli effetti. La CGIA di Mestre ipotizza che i dazi che partirebbero il primo agosto, ci causerebbero un danno economico fino a 35 miliardi l'anno. Un effetto notevole per il Made in Italy che ha negli Stati Uniti il nostro secondo partner commerciale, visto che assorbe più del 10% dell'export. Uno sguardo alla classifica dei comparti che hanno maggiori relazioni con gli USA può darci un'idea di quali aziende potrebbero soffrire di più. In cima c'è la manifattura, seguita dalla farmaceutica, e poi auto e altri mezzi di trasporto, cibi, bevande, tessile e la moda in genere. L'industria in senso stretto è quella che potrebbe risentirne di più. Chi produce medicinali teme un disastro, ma le conseguenze ricadrebbero anche sulle spalle dell'America, primo importatore al mondo dall'Europa per farmaci e vaccini. Nell'agroalimentare si parla di batosta: dai formaggi ai vini si vedono all'orizzonte rincari per effetto dei dazi che, per esempio, farebbero lievitare il prezzo del Grana Padano di 4 dollari al chilo al supermercato, per oltre 2 miliardi in meno per l'intero comparto tricolore. In questo quadro c'è però anche chi richiama alla calma. Per Unimpresa i dazi annunciati da Trump non sarebbero uno tsunami e a soffrire di più sarebbero le imprese più piccole. .