Dazi interni, cosa sono e chi li impone in Ue

Dazi interni, cosa significano? Abbiamo molto sentito parlare di tariffe, soprattutto da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca. Qua la parola dazio si usa ma è impropria in qualche modo. Abbiamo iniziato a parlare del tema quando Mario Draghi ha scritto un articolo, un editoriale sul Financial Times, appunto, parlando di queste barriere commerciali che arrivano fino al 45% sulle merci. Significa che, per via di regolamentazioni differenti, barriere commerciali, barriere all'ingresso, normative nazionali frammentate, una merce che viene prodotta in Germania arriva in Italia, facciamo un caso, può aumentarne il prezzo fino al 45% in più, sui servizi addirittura il 110%. Questi numeri arrivano da uno studio del Fondo Monetario Internazionale che ha elencato anche alcuni esempi di come questi sovraccosti si verificano. Per esempio: lento attraversamento dei confini nazionali alle dogane o alle ex dogane, o limiti nazionali nei codici degli appalti, oppure assenza di regole nazionali armonizzate a livello europeo con cui le aziende devono fare i conti. Per capire quali sono i Paesi in cui questi problemi si verificano di più, ci sono le procedure di infrazione che la Commissione Europea apre nel caso in cui non vengano rispettate le regole sul mercato unico. L'Italia è quarta. Quindi chi mette questi dazi interni? Verrebbe da dire, non tanto l'Unione Europea, ma gli Stati nazionali, e gli Stati nazionali in queste proporzioni. L'Italia è quarta. Insomma non è una novità di questo governo ovviamente, è un tema che arriva da lontano. Facciamo anche qualche esempio. Se parliamo di procedure di infrazione non possiamo non parlare della Bolkestein. I balneari, ricordiamo, l'Unione Europea ci chiede da anni di mettere a gara le spiagge. Ma anche il caso dell'Alta Velocità citato nel Rapporto Letta, l'antitrust ha aperto un'istruttoria nei confronti di RFI, perché non starebbe dando, secondo le indagini, le giuste autorizzazioni agli operatori francesi che entreranno nel mercato italiano. Oppure gli autonoleggi, ancora il Rapporto di Enrico Letta ha parlato di questo, ci sono ostacoli significativi. Oggi non si può affittare un'auto in un Paese e consegnarla in un altro perché le tassazioni sono differenti. Oppure, se parliamo di prodotti, chi esporta vino fa fatica a venderlo in altri Paesi europei perché le accise hanno regole differenti da Paese a Paese. Insomma, tutti questi lacci e lacciuoli, appunto, che aumentano alla fine il costo dei prodotti e dei servizi in Unione Europea e non danno la possibilità all'Unione Europea di crescere come potrebbe in effetti in un mercato unico. .