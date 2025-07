Dazi, la lista Usa si allarga: tasse al 50% sul Brasile

Si moltiplicano le lettere di Donald Trump e la lista dei Paesi ai quali l'America impone dazi a partire dal primo agosto. Così dal prossimo mese dovrebbero scattare tariffe alla dogana per oltre 20 stati, perché ai 14 già finiti nel mirino nei giorni scorsi, se ne aggiungono altri. Si va dalle Filippine all'Algeria, dallo Sri Lanka al Brunei con tasse all'importazione posizionate sopra il 20% Ma se con questi partner gli affari in diversi casi non rappresentano grosse fette del commercio con gli Stati Uniti, tutti quelli nuovi insieme valgono circa 15 miliardi di dollari, spicca la stangata promessa al Brasile, fissata al 50% su tutti i prodotti. Trump ha giustificato la mossa come una sorta di ritorsione contro il Presidente Ignazio Lula, colpevole a suo dire di una caccia alle streghe nei confronti del suo precedessore Jair Bolsonaro. Ma al di là delle motivazioni, questo attacco potrebbe avere un notevole peso economico perché i traffici tra i due Paesi sono intensi e a rimetterci potrebbero essere i consumatori americani, con rialzi dei prezzi per zucchero, carne bovina e soprattutto caffè e succo d'arancia che in grandi quantità provengono dal Brasile. Effetti più a larga scala si avranno poi, se davvero entreranno in vigore, le tariffe sull'import di rame. Trump, che aveva già ventilato dazi al 50% su questo metallo, ha ora fissato la data, anche questa al primo agosto, perché ha spiegato ne va della sicurezza nazionale essendo il rame, ha aggiunto necessario a semiconduttori, aerei, navi, munizioni, sistemi radar, batterie e missili. Nessuna novità invece per le annunciate tariffe al 200% sul settore farmaceutico finora esentato che avrebbe pesanti conseguenze sull'Europa e sull'Italia. Rappresenta il nostro secondo settore di export in America per un valore di oltre 10 miliardi di euro. .