Dazi, l'armistizio Boeing-Airbus spinge il made in Italy

Cosa c'entrano gli aerei col parmigiano? Apparentemente nulla, nel concreto parecchi soldi. La tregua di cinque anni sulla lunga disputa tra Stati Uniti ed Europa, sulla vicenda Boeing-Airbus, legata ai sussidi pubblici, sospende infatti una raffica di dazi all'esportazione oltreoceano, di molti prodotti made in Italy. Nella lista ci sono alcune delle nostre eccellenze alimentari, che da tempo costavano molto di più sulle tavole degli americani a causa dei balzelli di Washington. In primo luogo i formaggi, come appunto il Parmigiano, Grana Padano, Gorgonzola, Asiago e Fontina, ma anche salami, mortadelle, crostacei, molluschi, agrumi e liquori come amari e limoncello. Quando sbarcavano negli States, subivano una maggiorazione di prezzo, l'ultimo, risalente al 2019, del 25%. Un chilo di parmigiano, così in America, costava 3,50 euro in più, con il conseguente aumento di vendite delle imitazioni più a buon mercato. I produttori italiani stimano che la sospensione dei dazi, congelati già da marzo in vista di un accordo, permetterà un incremento nel giro di affari, di mezzo miliardo. L'armistizio, inoltre, scongiura ulteriori tegole tariffarie all'orizzonte, dando una spinta a un settore importante della nostra economia. C'è però il rovescio della medaglia. I dazi a stelle e strisce, avevano salvato vini e olio italiani, a discapito di quelli di altri paesi, come Francia e Spagna. Adesso quindi, il nostro spumante tornerà a competere con lo champagne. Non tutti quindi possono brindare col calice pieno e in ogni caso, la guerra commerciale, anche l'Europa aveva tassato prodotti statunitensi, non è finita. Per scongiurare nuove raffiche di balzelli, nei prossimi mesi, Washington e Bruxelles dovranno trovare un'intesa su alcuni dossier caldi: acciaio e tassazione dei giganti digitali in primis. Ma anche camminare di pari passo su quanto annunciato: contrastare quelle che sono state definite le pratiche anti-concorrenziali della Cina.