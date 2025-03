Dazi, parte la rappresaglia cinese contro Trump

Polli e maiali americani costeranno di più in Cina. Su due degli ingredienti principali della dieta del paese del Dragone sono scattati i dazi all'importazione dagli Stati Uniti: tasse alla dogana del 10 e 15% messe da Pechino, che interessano anche grano, mais, cotone, soia, frutta, verdura, prodotti ittici e latticini a stelle e strisce. La Cina risponde così all'aumento delle tariffe volute da Donald Trump che il 4 marzo le ha raddoppiate portandole al 20% su migliaia di beni cinesi spediti oltre oceano. Si stima che la rappresaglia cinese colpisca beni statunitensi per circa 21 miliardi di dollari in quello che per gli Usa rappresenta il più grande mercato per le esportazioni agricole. Trump però non ha fatto alcun passo indietro e non ha quindi adottato la tattica riservata a Canada e Messico, per i quali l'aumento delle tariffe è stato congelato fino al 2 aprile, data in cui potrebbero partire anche i dazi contro l'Europa. Pechino così è al momento l'unico, paese contro il quale sono operative le nuove tasse americane che rischiano di danneggiare ambedue le parti, anche se la Casa Bianca è convinta che l'eventuale calo delle esportazioni sarà compensato dagli acquisti in patria. Per la Cina queste tensioni sono rilevanti perché le vendite all'estero rappresentano una parte importantissima della sua economia e negli ultimi mesi hanno frenato. Il tutto in un contesto difficoltoso, con consumi interni fiacchi e la promessa del governo di una crescita del Pil del 5%. Una quota assai lontana dagli standard europei, ma non entusiasmante per chi ha toccato questo livello negli ultimi due anni.