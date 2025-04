Dazi, rischi per l'Italia con quelli già in vigore

La trattativa sui dazi tra le due sponde dell'Atlantico continua con l'Europa che cerca di scongiurare un'ulteriore stretta sulle sue merci. Il tempo a disposizione non è molto. Donald Trump il 09/04 ha sospeso per 90 giorni le nuove tariffe al 20%, ma non ha cancellato quelle decise in precedenza. Parliamo dei balzelli all'importazione del 25% su acciaio e alluminio, di una quota identica in vigore sulle automobili e del 10% su tutti gli altri prodotti venduti in America. Dazi che ovviamente stanno colpendo anche l'Italia, che è uno dei paesi che più potrebbe risentire della guerra commerciale. Oltre il 10% di quello che esportiamo dall'industria in senso stretto all'agroalimentare è destinato agli Stati Uniti, e zavorrare di tasse il made in Italy può finire per alzare i prezzi per i consumatori americani e scoraggiare i loro acquisti. Difficile stimare le conseguenze sulla nostra economia, ma i vari scenari elaborati, mostrano un impatto significativo. L'ufficio parlamentare di bilancio, per esempio, si aspetta che a causa delle tariffe statunitensi già in vigore, andranno in fumo 68mila posti di lavoro in Italia. L'Istat parla di una frenata del prodotto interno lordo dello 0,2 o 0,3% nel biennio in corso, con dazi in media al 20%. Anche il governo ha abbassato le sue previsioni, ma, come detto, le variabili sono tante. Non è chiaro cosa accadrà nelle prossime settimane, se si troverà un compromesso, se Trump ammorbidirà la sua strategia o alzerà il tiro, magari dando seguito alle minacce di tariffe anche all'industria farmaceutica, finora non previste, uno dei settori italiani che più esporta oltreoceano. Intanto nuove tasse incombono, il 03/05 scatteranno quelle al 25% su componentistica e ricambi per le auto.