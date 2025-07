Dazi, tante incognite e molti nodi da sciogliere

Preoccupate per l'impatto dei dazi americani, le imprese italiane chiedono aiuto per arginare i possibili danni, stimati in parecchi miliardi di euro, che deriverebbero dal calo delle esportazioni a cui si somma la svalutazione del dollaro. Previsioni che non si possono scrivere sulla pietra perché l'accordo raggiunto fra Ursula von der Leyen e Donald Trump non è stato ancora definito. I nodi da sciogliere riguardano lo stesso livello del 15% di tariffe alla dogana americana: dovrebbe riguardare il 70% delle merci vendute oltreoceano, ma non è chiaro se, per i beni che saranno colpiti, si sommerà alle tasse già esistenti. Una differenza non da poco: per il parmigiano, per esempio, esiste già un dazio statunitense al 15%. Soglia che invece non riguarda il vino, che quindi subirebbe rincari, e altri prodotti dell'agroalimentare italiano, il cui export in America vale quasi 8 miliardi. Ma a interrogarsi è anche la farmaceutica, uno dei comparti che più risentirebbe della stretta commerciale. Finora questa industria era stata risparmiata dai balzelli e l'Europa vorrebbe che la quota del 15 rappresenti un tetto, con quote inferiori ed esenzioni per alcuni tipi di medicinali. In attesa di chiarimenti anche la manifattura. I macchinari sono la prima voce del nostro export negli Stati Uniti e senza sconti si teme un impatto negativo di oltre 4 miliardi. In bilico il mondo del tessile e quello dell'arredo, legno e mobili, mentre sembra più chiaro lo scenario per l'auto e la sua componentistica, che avrebbe dei vantaggi dall'intesa, visto che finora subiva dazi al 25%. Ci sarebbero comunque ripercussioni. Stellantis calcola un impatto di un miliardo e mezzo a livello mondiale. Per acciaio e alluminio invece resta l'aggravio del 50%, che potrebbe però essere calibrato in base a quote esportate che allevierebbero l'urto.