Dazi, Ue Usa distanti su chip, farmaci e digital tax

I dazi americani su chip e farmaci al 15% scatteranno da agosto oppure no? A leggere quanto comunicato dall'Europa non ci saranno tariffe su semiconduttori e medicinali. Ciò potrebbe accadere, forse solo in futuro. La precisazione di Bruxelles cozza con quanto la Casa Bianca aveva detto in precedenza, dando per certo che anche questi prodotti finora esentati dalle tasse alla dogana americana subiranno la stretta commerciale e non si tratta dell'unica divergenza. L'Unione non parla di voler evitare ai giganti del web a stelle strisce eventuali balzelli per l'utilizzo delle reti continentali, la digital tax, mentre Washington è convinta che il tributo sia stato accantonato considerandolo un punto cruciale dell'intesa. Accordo che intanto per le autorità comunitarie non è giuridicamente vincolante, trattandosi di una stretta di mano politica alla quale dar seguito con regole ancora da scrivere. I dettagli che mancano sono tanti e quindi molte sono le incognite. Sappiamo che dal 01/08 i dazi si allineeranno al 15% sulle merci europee vendute oltre oceano, un tetto massimo che dovrebbe assorbire eventuali tariffe già presenti su determinati prodotti. La quota fissata, sempre secondo l'Unione, varrà per il settore auto che adesso sopporta un aggravio più pesante. Inoltre, aerei e i suoi componenti fabbricati nel vecchio continente, insieme ad alcuni prodotti chimici, ai farmaci generici e a certe risorse naturali, torneranno a essere soggetti ai dazi più bassi precedenti l'era Trump. Su acciaio e alluminio resta la zavorra del 50% che potrebbe però essere alleviata in base alle quote esportate. Tanti comunque i nodi ancora da sciogliere e le nostre imprese dall'industria all'agroalimentare, intanto chiedono aiuto per contenere i danni all'export, stimati in decine di miliardi dovuti alle nuove tariffe e alla svalutazione del dollaro.