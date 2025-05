Dazi, Urso: a rischio 10% export negli Usa

I dazi americani minacciati da Donald Trump e in parte congelati fino a luglio, potrebbero costarci oltre 6 miliardi di euro di mancate esportazioni. E questa è la cifra che si ricava dalle stime presentate in Parlamento dal Ministro delle imprese Adolfo Urso, visto che l'anno scorso abbiamo venduto beni per 65 miliardi agli americani. "Il centro studio del Ministero ha stimato un impatto di circa il 10% sulle esportazioni italiane negli Stati Uniti in casi di dazi reciproci al 20%." Urso precisa che si tratta di previsioni che potrebbero essere smentite da un momento all'altro, visto che sono in corso negoziati e la speranza è che la Casa Bianca cancelli, o attenui, la nuova ondata di tariffe alla dogana al momento sospesa. La tregua non riguarda le tasse scattate a marzo che pesano su tutti i beni al 10% e al 25 su acciaio, alluminio e auto. Gli effetti di questi balzelli su un settore in crisi come quello delle quattro ruote ancora non si conoscono, ma il ministro teme un impatto significativo sull'industria italiana di componenti, perché rifornisce molte case automobilistiche europee. Non si prevedono conseguenze significative per gli altri settori interessati dai dazi già in vigore, ha precisato Urso, che ha ricordato che nei primi 3 mesi del 2025 le nostre esportazioni negli Stati Uniti sono aumentate del 11,8 percento annuo, probabilmente perché si sono fatte scorte in vista della guerra commerciale. Oltre ai dazi preoccupa intanto l'annuncio del Presidente statunitense di voler tagliare in patria i prezzi dei farmaci, perché molti medicinali vengono realizzati da aziende americane nel nostro paese e da qui esportate. Un'industria, quella farmaceutica, che grazie alle vendite oltreoceano, nel 2024 ha incassato più di 10 miliardi, risultando uno dei comparti che più si affida agli Stati Uniti e che soffrirebbe le annunciate misure draconiane a stelle e strisce. .