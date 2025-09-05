Dazi Usa, Dombrovskis: impatto su economia Ue -0,2% Pil

L'impatto dei dazi doganali imposti dagli Stati Uniti? Abbiamo delle stime ancora più precise, fatte peraltro qualche tempo fa, basate ovviamente su uno scenario parzialmente diverso, in cui confermiamo un impatto negativo per le economie europee. In questo caso, se dovessi valutare, direi uno 0,2%. Ci potrebbe essere un impatto negativo più forte sull'economia americana, fino a 0,6%. Per cui, se prendiamo in esame tutto il quadro generale, la crescita, appunto, economica nel Regno Unito dovrebbe, nell'Unione Europea, pardon, dovrebbe continuare quest'anno. 1% di crescita per noi, e l'anno prossimo dovremmo arrivare all'1,5%. Nel caso del vostro Paese, dell'Italia, ci aspettiamo una continuazione di una crescita economica. Ci spettiamo uno 0,5% quest'anno e ci aspettiamo lo 0,9 per l'anno prossimo. .