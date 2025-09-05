Dazi Usa, Dombrovskis: impatto su economia Ue -0,2% Pil

L'impatto dei dazi doganali imposti dagli Stati Uniti? Abbiamo delle stime ancora più precise, fatte peraltro qualche tempo fa, basate ovviamente su uno scenario parzialmente diverso, in cui confermiamo un impatto negativo per le economie europee. In questo caso, se dovessi valutare, direi uno 0,2%. Ci potrebbe essere un impatto negativo più forte sull'economia americana, fino a 0,6%. Per cui, se prendiamo in esame tutto il quadro generale, la crescita, appunto, economica nel Regno Unito dovrebbe, nell'Unione Europea, pardon, dovrebbe continuare quest'anno. 1% di crescita per noi, e l'anno prossimo dovremmo arrivare all'1,5%. Nel caso del vostro Paese, dell'Italia, ci aspettiamo una continuazione di una crescita economica. Ci spettiamo uno 0,5% quest'anno e ci aspettiamo lo 0,9 per l'anno prossimo. .

Sky Tg24 Economia, la puntata del 05.09.2025
Sky Tg24 Economia, la puntata del 05.09.2025
Sky Tg24 Business, la puntata del 5 settembre 2025
Sky Tg24 Business, la puntata del 5 settembre 2025
Quanto gas e petrolio russo compra ancora l'Ue
Quanto gas e petrolio russo compra ancora l'Ue
Manovra, taglio Irpef: risparmi fra 40 e 1.440 euro
Manovra, taglio Irpef: risparmi fra 40 e 1.440 euro
Giorgio Armani l'imprenditore: indipendente fino alla fine
Giorgio Armani l'imprenditore: indipendente fino alla fine
Sky Tg24 Business, la puntata del 4 settembre 2025
Sky Tg24 Business, la puntata del 4 settembre 2025
Offerta di Mps supera soglia minima, cda Mediobanca contrario
Offerta Mps supera soglia minima, cda Mediobanca contrario
Manovra, tante proposte ma resta rebus risorse
Manovra, tante proposte ma resta rebus risorse
Sky Tg24 Economia, la puntata del 03.09.2025
Sky Tg24 Economia, la puntata del 03.09.2025
Ue, cosa prevedono accordi con Mercosur e Messico
Ue, cosa prevedono accordi con Mercosur e Messico
Manovra, Confindustria: priorità imprese, no taglio tasse
Manovra, Confindustria: priorità imprese, no taglio tasse
Usa: Ponte sullo Stretto non può essere spesa Nato
Usa: Ponte sullo Stretto non può essere spesa Nato
