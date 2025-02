Debito Paesi poveri, Gentiloni: Africa fondamentale per Ue

Fondamentali per l'avvenire dell'Unione Europea saranno in un certo senso le nostre relazioni verticali, cioè le relazioni con il Mediterraneo, il Medio Oriente, l'Africa. L'Africa, che nel 2050 avrà 2 miliardi e mezzo di abitanti, l'Africa, dove si concentra una parte consistente della povertà mondiale, il 60% dell'estrema povertà nel mondo è in Africa. L'Africa in cui il problema del debito è così esplosivo, è al tempo stesso però il continente delle grandi opportunità, dei minerali rari, della possibilità di cooperazione straordinaria per un paese come l'Italia e per l'intera Europa. E se questo viene travolto dal debito avremo dei guai anche in casa nostra. Non solo, si parla sempre dell'immigrazione e lo capisco, ma avremo dei guai di mancate opportunità economiche. .