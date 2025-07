Difesa, Italia chiede 14 miliardi di prestiti all'UE

L'Italia ha scelto di fare debito, a tassi agevolati, per acquistare armi e potenziare la difesa, accedendo al fondo europeo dedicato ad aumentare la spesa militare nell'Unione Europea. Roma ha infatti deciso di aderire al SAFE, il programma di prestiti a interessi molto bassi, sotto lo 0,2%, da ripagare in un lungo arco di tempo messo a disposizione da Bruxelles che raccoglierà le risorse sui mercati. La richiesta del nostro Governo è di 14 miliardi per il 2026-2030 coi rimborsi da iniziare a versare fra un decennio in rate spalmabili in 45 anni. Il vantaggio dell'operazione consisterebbe nel non dover attingere a piene mani nel bilancio pubblico, evitando di emettere titoli di Stato dal costo molto superiore, riducendo così il rischio di dover effettuare robusti tagli di spesa o aumenti delle tasse. Il tutto per onorare il piano di riarmo europeo, ma anche gli impegni presi con la Nato che puntano a spendere il 5% del PIL entro il 2035 nella sicurezza. Obiettivo quest'ultimo molto lontano per il nostro Paese che per centrarlo si stima dovrà triplicare gli investimenti attuali. Tornando al SAFE si tratta di 150 miliardi che l'Unione Europea può dare ai Paesi che lo richiedono. Una ventina quelli che l'hanno fatto, fra i quali la Spagna, ma non la Germania che ha già trovato le risorse necessarie nei suoi conti e potendosi finanziare contenendo gli esborsi. Dopo la richiesta dovrà esserci il via libera di Bruxelles a seguito di un esame dei progetti da ultimare, secondo una tabella di marcia, simile allo schema adottato col PNRR. Non è ancora chiaro per cosa in concreto l'Italia voglia utilizzare i soldi chiesti in prestito. Tra le ipotesi: cacciabombardieri, mezzi corazzati, droni, missili.